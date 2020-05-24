Kısıtlamayla birlikte Ramazan Bayramı'nda yollar boş kaldı
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Kısıtlamayla birlikte Ramazan Bayramı'nda yollar boş kaldı

Kısıtlamayla birlikte Ramazan Bayramı'nda yollar boş kaldı E-5 Karayolu'ndaki sakinlik drone ile havadan görüntülendi Yeni tip korona virüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının 2'nci günü Ramazan Bayramı'nın ise ilk gününde yollar bomboş kaldı.

24.05.2020 09:14 | Son Güncelleme: 24.05.2020 09:18

Kısıtlamayla birlikte Ramazan Bayramı'nda yollar boş kaldı

E-5 Karayolu'ndaki sakinlik drone ile havadan görüntülendi

İSTANBUL - Yeni tip korona virüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının 2'nci günü Ramazan Bayramı'nın ise ilk gününde yollar bomboş kaldı. E-5 kara yolunda sabahın ilk saatlerinde boş kalan yollar drone ile havadan da görüntülendi.

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamanın ardından yeni tip Korona Virüs salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında 81 ilde Ramazan Bayramı dahil olmak üzere 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı duyurulmuştu. Kısıtlamanın 2'nci günü Ramazan Bayramı'nın ise ilk sabahında yollar boş kaldı. E-5 karayolunda görevli ve izin belgesi bulunmayan araçlar dışında geçiş olmadığı görüldü. Boş kalan yollar drone ile havadan görüntülendi.

Kısıtlamayla birlikte Ramazan Bayramı'nda yollar boş kaldı

Kaynak: İHA

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