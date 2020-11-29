Kısıtlamayla birlikte İstiklal Caddesi boş kaldı

Kısıtlamayla birlikte İstiklal Caddesi boş kaldı Korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte sessizliğe bürünen Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi drone ile havadan görüntülendi.

Kısıtlamayla birlikte İstiklal Caddesi boş kaldı

İSTANBUL - Korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte sessizliğe bürünen Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi drone ile havadan görüntülendi.

Korona virüs ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda hafta sonu 81 ilde saat 20.00 ile pazartesi 05.00'e kadar uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Vatandaşlar, kısıtlamanın başlamasının öncesinde evlerine giderken, yabancı turistlerin dışında kimsenin kalmadığı Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde sessizlik hakim oldu. Her gün binlerce kişinin akın ettiği ancak kısıtlamanın başlamasıyla birlikte sessizliğe bürünen İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı