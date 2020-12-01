Kısıtlamayla birlikte Çankırı sessizliğe büründü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kısıtlamayla birlikte Çankırı sessizliğe büründü

01.12.2020 23:56 | Son Güncelleme: 02.12.2020 00:00
Kısıtlamayla birlikte Çankırı sessizliğe büründü

Çankırı, korona virüs ile mücadele kapsamında başlatılan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü.

Çankırı, korona virüs ile mücadele kapsamında başlatılan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan tedbirler kapsamında il genelinde akşam 21.00'dan sonra sokağa çıkma kısıtlaması gün itibari ile uygulamaya başlatıldı. Çankırı'da yoğun olan cadde ve sokaklarda İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uygulama yapıldı. Yapılan uygulamalarda vatandaşların izin belgesinin olup olmadığı soruldu. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte Çankırı il merkezi adeta sessizliğe büründü. - ÇANKIRI

Bunlar da ilginizi çekebilir

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Ekrem İmamoğlu'na suikast iddiasıyla ilgili açıklama
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Ekrem İmamoğlu'na suikast iddiasıyla ilgili açıklama
İmamoğlu'na suikast girişimi iddiasına ilişkin Bakan Soylu'dan dikkat çeken sözler
İmamoğlu'na suikast girişimi iddiasına ilişkin Bakan Soylu'dan dikkat çeken sözler
Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı
Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı
Kısıtlamayla birlikte Çankırı sessizliğe büründü
Kısıtlamayla birlikte Çankırı sessizliğe büründü
Kısıtlamayla birlikte Çankırı sessizliğe büründü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Antalya kısıtlamayla birlikte sessizliğe büründü
Antalya kısıtlamayla birlikte sessizliğe büründü
Çankırı sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü
Çankırı sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü
İzmir sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte sessizliğe büründü
İzmir sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte sessizliğe büründü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Halife Hafter Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Hadise Kenan Işık Sezen Aksu İrem Derici
Spor Falcao Samatta Okan Buruk Şenol Güneş Robert Prosinecki
Tüm Haberler Çocuk Pazar Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kısıtlamayla birlikte Çankırı sessizliğe büründü - Çankırı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.12.2020 00:02:33. #1.15#
title