Kısıtlamayı ve Pazar gününü fırsat bilen birçok esnaf kepenk açmadı
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Kısıtlamayı ve Pazar gününü fırsat bilen birçok esnaf kepenk açmadı

23.11.2020 00:57 | Son Güncelleme: 23.11.2020 01:04
Kısıtlamayı ve Pazar gününü fırsat bilen birçok esnaf kepenk açmadı

Gaziantep'te kısıtlamanın sona ermesiyle tarihi kültür yolu ve kale altı mevkiinde hareketlilik başlarken, kentin en işlek çarşısı olan Gaziler Mahallesi'nde ise esnaf kısıtlama ve hafta sonunu fırsat bilerek kepenk açmadıÜlke genelinde olduğu gibi Gaziantep'te de Cumartesi 20.00 ile Pazar 10.

Gaziantep'te kısıtlamanın sona ermesiyle tarihi kültür yolu ve kale altı mevkiinde hareketlilik başlarken, kentin en işlek çarşısı olan Gaziler Mahallesi'nde ise esnaf kısıtlama ve hafta sonunu fırsat bilerek kepenk açmadı

Ülke genelinde olduğu gibi Gaziantep'te de Cumartesi 20.00 ile Pazar 10.00 saatleri arasında süren sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesinin ardından kentin tarihi ve turistik sokaklarında hareketlilik başladı. Tarihi kale altı ve kültür yolunda insan ve araç trafiği gözlenirken, kısıtlamaları fırsat bilen esnaf ise kepenk açmadı. Birçok iş yerinin yasaklar bitmesine rağmen açılmadığı Gaziler Caddesi'nde sessizlik hakim oldu. Normal günde binlerce insanın akın ettiği çarşı ve pazarlar da kısıtlama bitmesine rağmen boş kaldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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