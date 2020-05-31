Kısıtlamayı ve ölümü hiçe sayarak gölete akın ettiler
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Kısıtlamayı ve ölümü hiçe sayarak gölete akın ettiler

Kısıtlamayı ve ölümü hiçe sayarak gölete akın ettiler Kısıtlamayı hiçe sayan gençlerin konuşmaları pes dedirtti "yasak olsa da bizim gençler keyfine bakıyor" Sokağa çıkma kısıtlamasında gölet sefası Bursa'da sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen aralarında çocukların da bulunduğu bir...

31.05.2020 14:28 | Son Güncelleme: 31.05.2020 14:33

Kısıtlamayı ve ölümü hiçe sayarak gölete akın ettiler

Kısıtlamayı hiçe sayan gençlerin konuşmaları pes dedirtti "yasak olsa da bizim gençler keyfine bakıyor"

Sokağa çıkma kısıtlamasında gölet sefası

BURSA - Bursa'da sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen aralarında çocukların da bulunduğu bir grup, sosyal mesafeyi ve tehlikeyi göz ardı edip, akrobatik hareketler yaparak atladıkları gölette saatlerce yüzdü.

Kavurucu çöl sıcakları Bursa'dada etkisini sürdürürken Yıldırım ilçesine bağlı Karapınar mahallesinde aralarında çocuklarında bulunduğu bir grup genç, kısıtlamayı ihlal ederek Karapınar göletine girdi. Tehlikeli olmasına rağmen aldırış etmeden gölete balıklama atlayan gençler saatlerce yüzdü. Beton setin üzerinden gölete atlarken akrobatik hareketlerde yapan gençler yürekleri ağızlara getirdi. Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen gölete girip yüzen gençler serinlemek içinde buz gibi akan şelalenin altına girdiler.

Kısıtlamayı ve ölümü hiçe sayarak gölete akın ettiler

Kaynak: İHA

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