Kısıtlamayı sigara almak için ihlal etti, 3 bin 150 TL cezayı yedi

Kısıtlamayı sigara almak için ihlal etti, 3 bin 150 TL cezayı yedi Karabük'te 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden iki kişiye para cezası kesildi.

Kısıtlamayı sigara almak için ihlal etti, 3 bin 150 TL cezayı yedi

KARABÜK - Karabük'te 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden iki kişiye para cezası kesildi.

İçişleri Bakanlığınca 81 ile gönderilen genelge ile 7 Aralık 2020 Pazartesi günü 05.00'da bitecek olan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor. Ekipler kentin farklı noktalarında kurdukları bariyerlerle durdurdukları araçların izin belgesinin olup olmadığını kontrol ediyor.

"Sigara almak için sokağa çıkması 3 bin 150 TL'ye patladı"

Balıklar Kayası mevkiinde denetimlerini sürdüren polis ekipleri yaya olarak kontrol noktasına gelen Mahir S. isimli şahsı durdurdu. İzin belgesinin olup olmadığı sorulan şahıs polis ekiplerine sigara almak için çıktığını söyledi. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden vatandaş 3 bin 150 TL idari para cezası kesilerek evine gönderildi.

Demirçelik Kavşağında da denetimini sürdüren ekipler Ferhat K.yönetimindeki 78 AS 878 plakalı TOFAŞ marka otomobili durdurdu. Yapılan kontrollerde izin belgesi olmayan gence kısıtlamayı ihlalden 3 bin 150 TL idari para cezası kesildi. Polis ekipleri araçta alkol kutusu bulması üzerine alkol kontrolü yapılan sürücü 1.02 promil alkollü çıktı. Ehliyetine el konularak polis merkezine götürülen sürücüye alkollü araç kullanmaktan da trafik cezası kesildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI