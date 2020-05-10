Kısıtlamayı patenleri ile deldiler

Kısıtlamayı patenleri ile deldiler Yen tip korona virüs ile (Covid-19) mücadele kapsamından sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 31 ilde biri olan Gaziantep'te kısıtlamayı patenleri ile delen gençler böyle görüntülendi.