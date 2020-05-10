Kısıtlamayı patenleri ile deldiler
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Kısıtlamayı patenleri ile deldiler

Kısıtlamayı patenleri ile deldiler
10.05.2020 20:18 | Son Güncelleme: 10.05.2020 20:18

Kısıtlamayı patenleri ile deldiler Yen tip korona virüs ile (Covid-19) mücadele kapsamından sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 31 ilde biri olan Gaziantep'te kısıtlamayı patenleri ile delen gençler böyle görüntülendi.

Kısıtlamayı patenleri ile deldiler

GAZİANTEP - Yen tip korona virüs ile (Covid-19) mücadele kapsamından sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 31 ilde biri olan Gaziantep'te kısıtlamayı patenleri ile delen gençler böyle görüntülendi.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının yanı sıra 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma yasağını hiçe sayarak sokağa çıkan gençler paten kayarak boş cadde ve sokakların tadını çıkarttı.

Kaynak: İHA

Manşet

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