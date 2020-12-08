Kısıtlamayı ihlal etti, ruhsatsız silah ile yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kısıtlamayı ihlal etti, ruhsatsız silah ile yakalandı

08.12.2020 11:50 | Son Güncelleme: 08.12.2020 11:50
Kısıtlamayı ihlal etti, ruhsatsız silah ile yakalandı

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamaya takılan sürücü ruhsatsız silahla yakalandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamaya takılan sürücü ruhsatsız silahla yakalandı. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden sürücü hakkında 3 bin 150 lira para idari para cezası uygulandı.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle hafta içinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde farklı noktalarda uygulama gerçekleştirdi. Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi D-100 karayolu yan yolda meydana geldi. Kısıtlamayı ihlal ettiği düşüncesiyle şüpheli araç Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Motorize Yunus Timleri tarafından durduruldu. Durdurulan araç sürücüsü S.G.'nin sokağa çıkma kısıtlamasında muaf olmadığı belirlendi. Ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden sürücünün aracında ve üzerinde arama gerçekleştirdi. Yapılan arama sonrasında S.G.'nin aracında ruhsatsız silah tespit edildi. Araç sürücüsü ruhsatsız silah bulundurmaktan gözaltına alınırken, kısıtlama esnasında sokakta bulunmadan dolayı 3 bin 150 lira idari para cezası kesildi. Ruhsatsız silah bulundurmaktan hakkında adli işlem başlatılan S.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Kısıtlamayı ihlal eden şahıs, kendisini çeken gazeteciye önce hakaret etti ardından saldırdı
Kısıtlamayı ihlal eden şahıs, kendisini çeken gazeteciye önce hakaret etti ardından saldırdı
Kısıtlamayı ihlal etti, ekmek almaya gidiyordum dedi
Kısıtlamayı ihlal etti, ekmek almaya gidiyordum dedi
Hem karantinayı, hem kısıtlamayı ihlal etti
Hem karantinayı, hem kısıtlamayı ihlal etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Donald Trump Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Sezen Aksu Yıldız Tilbe Nesrin Cavadzade
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Türk Kaza Aralık Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kısıtlamayı ihlal etti, ruhsatsız silah ile yakalandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 11:54:43. #1.15#
title