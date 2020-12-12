Kısıtlamayı ihlal etti, polis ceza yazarken uyudu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kısıtlamayı ihlal etti, polis ceza yazarken uyudu

12.12.2020 12:05 | Son Güncelleme: 12.12.2020 12:09
Kısıtlamayı ihlal etti, polis ceza yazarken uyudu

BURSA'da sokağa çıkma kısıtlamasında uyuşturucu madde alıp, otomobili ile yola çıkan Fatih Z. (29), polis ekiplerince yakalandı.

BURSA'da sokağa çıkma kısıtlamasında uyuşturucu madde alıp, otomobili ile yola çıkan Fatih Z. (29), polis ekiplerince yakalandı. 3 bin 150 TL ceza uygulanan Fatih Z., polisler işlemlerini yaparken otomobilin arka koltuğuna geçip, uyudu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kent genelinde uygulama noktaları oluşturdu. Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi Duaçınarı mevkisinde kurulan kontrol noktasında, Fatih Z.'nin kullandığı 06 BFN 115 plakalı otomobil durduruldu. Yapılan kontrolde Fatih Z.'nin izin belgesi olmadığı tespit edildi. Sürücünün hareketlerinden şüphelenen ekipler, Fatih Z.'nin üzerinde arama yaptı. Sürücünün montunun cebinde, sakız kutusu içinde uyuşturucu bulundu. Ayakta durmakta güçlük çeken Fatih Z.'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için 3 bin 150 TL ceza uygulandı.Fatih Z. ise işlemleri sürdüğü sırada otomobilin arka koltuğuna geçerek, uyudu. O anlar ise kameralar tarafından kaydedildi. Polis ekiplerince uyandırılan Fatih Z., 'uyuşturucu madde bulundurmak' suçundan gözaltına alındı.


Kısıtlamayı ihlal etti, polis ceza yazarken uyudu
Kısıtlamayı ihlal etti, polis ceza yazarken uyudu
Kısıtlamayı ihlal etti, polis ceza yazarken uyudu
Kısıtlamayı ihlal etti, polis ceza yazarken uyudu
Kısıtlamayı ihlal etti, polis ceza yazarken uyudu
Kısıtlamayı ihlal etti, polis ceza yazarken uyudu
Kısıtlamayı ihlal etti, polis ceza yazarken uyudu
Kısıtlamayı ihlal etti, polis ceza yazarken uyudu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN

İlgili Haberler

Kısıtlamayı ihlal edip ceza yediler, polisi görünce otomobildeki uyuşturucuyu yere döktüler
Kısıtlamayı ihlal edip ceza yediler, polisi görünce otomobildeki uyuşturucuyu yere döktüler
Kısıtlamayı ihlal eden grup, polise 'gel gel' diye bağırarak ara sokaklara kaçtı
Kısıtlamayı ihlal eden grup, polise 'gel gel' diye bağırarak ara sokaklara kaçtı
Kısıtlamayı ihlal eden iki kişi polise yakalanmamak için otomobilin arkasına gizlendi
Kısıtlamayı ihlal eden iki kişi polise yakalanmamak için otomobilin arkasına gizlendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu
Magazin Demet Akalın Demet Özdemir Haluk Bilginer Caner Cindoruk
Spor Okan Buruk Erol Bulut Burak Yılmaz Ali Palabıyık Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kız Ateş İzmir Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kısıtlamayı ihlal etti, polis ceza yazarken uyudu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 12:13:34. #1.15#
title