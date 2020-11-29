Kısıtlamayı ihlal etti, ekmek almaya gidiyordum dedi

Kısıtlamayı ihlal etti, ekmek almaya gidiyordum dedi Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması ikinci kez uygulanıyor.

Kısıtlamayı ihlal etti, ekmek almaya gidiyordum dedi

BURSA - Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması ikinci kez uygulanıyor. Bu kurallara uymayanlar hakkında ise işlem yapılmaya devam ediliyor. Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma yasa nedeniyle çıkan bir kişi ekipler tarafından işlem yapıldı. Ceza yiyen şahıs ekiplere çiftçi olduğunu ekmek almak için çıktığını ve belgesini evde unuttuğunu söyledi. Ardından ben o kağıdı bozdurum sana belge istiyorsan belge adam istiyorsan devlet memuru dikeyim karşına. Türkiye genelinde korona virüsle mücadele sürüyor. Bu kapsamında 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması gerçekleşiyor. İnegöl'de saat 20: 00 itibarıyla ekipler denetimlere başladı. Yapılan denetimlerde sokağa çıkmaması gereken bir şahıs ekipler tarafından durduruldu. Şahıs çiftçi olduğunu hayvanları yemedikten sonra ekmek almak için sokağa çıktığını Belgesini yanına almayı unuttuğunu ifade etti. Ekipler bu mazereti kabul etmeyerek şahıs hakkında tutanak tuttu. Buna sinirlenen vatandaş polislere tepki gösterdi. Şahıs ben ekmek almaya çıktım ancak oturduğum yerde herhangi bir fırın açık olmadığı için buraya bölgem var ama unuttum siz o bölgeyi bozdurum o belge istiyorsanız belge adam istiyorsanız devlet memuru dikeyim karşınıza diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine polisler şahsı uyararak evine gönderdi. Şahısta belgeyi getireceğim yazdığınız O tutanağı alacağım sizlerden diyerek gitti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEYFETTİN ARAS