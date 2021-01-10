Kısıtlamayı ihlal etti, gazetecilere 'Beni çekme abi' diye tepki gösterdi
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Kısıtlamayı ihlal etti, gazetecilere 'Beni çekme abi' diye tepki gösterdi

10.01.2021 11:46 | Son Güncelleme: 10.01.2021 11:51
Kısıtlamayı ihlal etti, gazetecilere 'Beni çekme abi' diye tepki gösterdi

ANTALYA'da gece yarısı elinde bıçakla sokaklarda dolaşan Sefa E., polis ekiplerince yakalandı.

ANTALYA'da gece yarısı elinde bıçakla sokaklarda dolaşan Sefa E., polis ekiplerince yakalandı. Olayı görüntüleyen gazetecilere "Beni çekme abi" diyerek tepki gösteren Sefa E. hakkında, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 TL ceza uygulandı.

Olay, dün gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi'nde meydana geldi. Elinde bıçakla sokakta dolaşan Sefa E.'yi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine sevk edilen polis ve bekçiler tarafından aranan Sefa E. bir süre sonra yakalandı. Sefa E.'nin üzerinde yapılan aramada bıçak ve poşet içerisinde 2 cep telefonu bulundu. Telefonların kime ait olduğunu soran polise önce kendisi ve annesine ait olduğunu belirten Sefa E., bir süre sonra da telefonların kendisinin olmadığını söyledi.

Bu sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere "Beni çekme abi" diyerek tepki gösteren Sefa E., polislere ise "Beni ekip aracına alın, beni gerekirse dövün ama çekmesinler" demesi dikkat çekti. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 TL ceza kesilen, kesici alet taşımaktan hakkında idari işlem uygulanacağı belirtilen Sefa E., polis merkezine götürüldü.

Kısıtlamayı ihlal etti, gazetecilere 'Beni çekme abi' diye tepki gösterdi
Kısıtlamayı ihlal etti, gazetecilere 'Beni çekme abi' diye tepki gösterdi
Kısıtlamayı ihlal etti, gazetecilere 'Beni çekme abi' diye tepki gösterdi
Kısıtlamayı ihlal etti, gazetecilere 'Beni çekme abi' diye tepki gösterdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN

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