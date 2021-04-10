Kısıtlamayı ihlal etti, ceza kesilince fenalaştı
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Kısıtlamayı ihlal etti, ceza kesilince fenalaştı

Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR - Haberler | Güncel
Kısıtlamayı ihlal etti, ceza kesilince fenalaştı

İZMİT'te, polisin sokak kısıtlaması denetiminde durdurduğu otomobildeki 7 kişiden 5'ine ceza kesildi.

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İZMİT'te, polisin sokak kısıtlaması denetiminde durdurduğu otomobildeki 7 kişiden 5'ine ceza kesildi. N.G. isimli kadın, ceza yazıldığı söylenince baygınlık geçirdi. 

İzmit'te polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri kapsamında uygulama gerçekleştirdi. Ekipler, D-100 kara yolu Ankara yönü Serdar Mahallesi mevkisindeki uygulama noktasında, 39 NU 246 plakalı otomobili durdurdu. Araçta bulunan 1'i çocuk 7 kişinin kontrollerini yapan ekipler, sadece 2'sinin geçerli mazereti olduğunu belirledi. Bunun üzerine diğer 5 kişi hakkında, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri yönünde tutanak hazırlandı. Tutanak hazırlandığı sırada aracın sürücüsü olan ve üzerinde kimlik bulunmayan H.G., ekiplere zorluk çıkardı. Bu sırada kendisiyle birlikte 5 kişiye ceza yazılacağını öğrenen N.G. isimli kadın ise baygınlık geçirdi. Yakınlarının müdahale ettiği kadın, kendisini iyi hissedince tekrar araca bindirildi. Polis ekipleri, gerekli işlemleri uyguladıktan sonra araçtakiler bölgeden ayrıldı. 


Kısıtlamayı ihlal etti, ceza kesilince fenalaştı
Kısıtlamayı ihlal etti, ceza kesilince fenalaştı
Kısıtlamayı ihlal etti, ceza kesilince fenalaştı
Kısıtlamayı ihlal etti, ceza kesilince fenalaştı
Kısıtlamayı ihlal etti, ceza kesilince fenalaştı
Kısıtlamayı ihlal etti, ceza kesilince fenalaştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR

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