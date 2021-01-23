Son dakika gündem: Kısıtlamayı ihlal edip yakalanınca "Çocuk ağlıyordu gezdirmeye çıkardık" savunması yapan 4 kişiye ceza
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Son dakika gündem: Kısıtlamayı ihlal edip yakalanınca "Çocuk ağlıyordu gezdirmeye çıkardık" savunması yapan 4 kişiye ceza

23.01.2021 15:47 | Son Güncelleme: 23.01.2021 16:19

Edinilen son dakika gelişmesine göre Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 4 kişiye para cezası uygulandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 4 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, polisevi önü, TOKİ uygulama noktası ve Değirmenaltı Mahallesi'nde yaptıkları denetimlerde, araçlardaki kişilerin izin belgelerini kontrol etti.

Polisevi önünde durdurulan bir otomobildeki sürücü ile araçta bulunan 3 kişi, yanlarındaki çocuklarının sürekli ağladığını, onu susturmak için otomobille dışarı çıkardıklarını ifade etti.

Araçtaki 4 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için para cezası verildi.

Önceden ehliyetine el konulduğu belirlenen sürücü S.İ'ye, ehliyetsiz araç kullanmaktan da ceza yazıldı.

Son dakika gündem: Kısıtlamayı ihlal edip yakalanınca 'Çocuk ağlıyordu gezdirmeye çıkardık' savunması yapan 4 kişiye ceza
Son dakika gündem: Kısıtlamayı ihlal edip yakalanınca 'Çocuk ağlıyordu gezdirmeye çıkardık' savunması yapan 4 kişiye ceza
Son dakika gündem: Kısıtlamayı ihlal edip yakalanınca 'Çocuk ağlıyordu gezdirmeye çıkardık' savunması yapan 4 kişiye ceza
Son dakika gündem: Kısıtlamayı ihlal edip yakalanınca 'Çocuk ağlıyordu gezdirmeye çıkardık' savunması yapan 4 kişiye ceza

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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