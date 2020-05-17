Kısıtlamayı ihlal edip, tartıştığı kişiyi sokak ortasında vurdu (2) SALDIRIDAN SONRAKİ ANLAR KAMERADAO.A.'nın tüfekle yaralanmasından sonraki anlar ise sokaktaki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

SALDIRIDAN SONRAKİ ANLAR KAMERADA

O.A.'nın tüfekle yaralanmasından sonraki anlar ise sokaktaki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, O.A.'nın vurulduktan sonra kaldırımda yattığı ve yardımına gelen mahalle halkı tarafından otomobile bindirilerek, hastaneye götürüldüğü görülüyor.

Haber: Derya EVREN/MUDANYA(Bursa),

Kaynak: DHA