Kısıtlamayı ihlal edip ruhsatız tüfek, bıçak ve balta ile yakalandı
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Kısıtlamayı ihlal edip ruhsatız tüfek, bıçak ve balta ile yakalandı

Kısıtlamayı ihlal edip ruhsatız tüfek, bıçak ve balta ile yakalandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESKİŞEHİR'de, polis ekiplerince sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği tespit edilen İbrahim Y.'nin (50) aracında ruhsatız pompalı tüfek, bıçak, balta ve polis telsizi ele geçirildi.

ESKİŞEHİR'de, polis ekiplerince sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği tespit edilen İbrahim Y.'nin (50) aracında ruhsatız pompalı tüfek, bıçak, balta ve polis telsizi ele geçirildi. Kısıtlama ihlali nedeniyle 3 bin 150 lira ceza uygulanan İbrahim Y., gözaltına alındı. 

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Odunpazarı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 71 Evler Mahallesi Kafkas Caddesi'nde, otomobille giden İbrahim Y.'yi durdurdu. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği tespit edilen İbrahim Y.'nin aracında yapılan aramada; polis frekansı ayarlı telsiz, ruhsatız pompalı tüfek, 33 pompalı tüfek fişeği, 15 mermi, 2 bıçak ve 30 santim uzunluğunda balta ele geçirildi. 'Kasten yaralama' ve 'tehdit' dahil 14 suçtan sabıkası olduğu belirlenen İbrahim Y.'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 lira ceza uygulandı. Gözaltına alınan İbrahim Y., sağlık kontrolünün ardından Kurtuluş Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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