Kısıtlamayı ihlal edip okul bahçesinde oynayan gençlere ceza
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Kısıtlamayı ihlal edip okul bahçesinde oynayan gençlere ceza

12.01.2021 10:43 | Son Güncelleme: 12.01.2021 10:46
Kısıtlamayı ihlal edip okul bahçesinde oynayan gençlere ceza

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasında, duvardan atlayıp girdikleri okul bahçesinde oyun oynayan 20 yaş altı 6 gence toplam 18 bin 900 lira idari para cezası kesildi.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasında, duvardan atlayıp girdikleri okul bahçesinde oyun oynayan 20 yaş altı 6 gence toplam 18 bin 900 lira idari para cezası kesildi. 

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün saat 18.00 sıralarında rutin kontroller sırasında Atatürk Ortaokulu'nun bahçesinde 6 gençle karşılaştı. Okul bahçesinde tel çit bulunan duvardan atlayarak giren ve sokağa çıkma kısıtlaması saatinde top oynayan 20 yaş altı gençler, polisi karşılarında görünce neye uğradıklarını şaşırdı. Aynı çitten atlayarak dışarı çıkan gençlerden biri 07 ABA 190 plakalı motosikletini de okulun önünde bırakarak kaçtı.Kaçan genç ile birlikte 6 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplam 18 bin 900 liralık idari yaptırım tutanağı düzenlenerek Manavgat Kaymakamlığı'na gönderildi.


Kısıtlamayı ihlal edip okul bahçesinde oynayan gençlere ceza
Kısıtlamayı ihlal edip okul bahçesinde oynayan gençlere ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat ABAKAN

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