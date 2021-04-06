İZMİR KISITLAMADA KUMAR OYNAYAN 24 KİŞİYE, 108 BİN TL CEZA
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İZMİR KISITLAMADA KUMAR OYNAYAN 24 KİŞİYE, 108 BİN TL CEZA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Bornova ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, kumar oynayan 24 kişiye toplamda 108 bin 981 TL para cezası kesildi.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, kumar oynayan 24 kişiye toplamda 108 bin 981 TL para cezası kesildi.

Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökdere Mahallesi'nde faaliyet gösteren, İ.Ö.'nün işlettiği çay ocağında, bazı kişilerin sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, kumar oynadığını ihbar edilmesi üzerine harekete geçti. Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, 24 kişiyi suçüstü yakaladı. Bu kişilere, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek ve kumar oynamak suçlarından toplam 108 bin 981 TL para cezası kesildi. Jandarmadan yapılan açıklamada, denetimlerin kararılıkla süreceği kaydedildi.

İZMİR KISITLAMADA KUMAR OYNAYAN 24 KİŞİYE, 108 BİN TL CEZA
İZMİR KISITLAMADA KUMAR OYNAYAN 24 KİŞİYE, 108 BİN TL CEZA
İZMİR KISITLAMADA KUMAR OYNAYAN 24 KİŞİYE, 108 BİN TL CEZA
İZMİR KISITLAMADA KUMAR OYNAYAN 24 KİŞİYE, 108 BİN TL CEZA
İZMİR KISITLAMADA KUMAR OYNAYAN 24 KİŞİYE, 108 BİN TL CEZA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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