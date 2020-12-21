Gaziantep'te köpek dövüştüren 4 şüpheliye 32 bin lira ceza uygulandı
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Gaziantep'te köpek dövüştüren 4 şüpheliye 32 bin lira ceza uygulandı

21.12.2020 14:09 | Son Güncelleme: 21.12.2020 14:48
Gaziantep'te köpek dövüştüren 4 şüpheliye 32 bin lira ceza uygulandı

Gaziantep'te hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında köpek dövüştüren 4 kişiye 32 bin lira ceza kesildi.

Gaziantep'te hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında köpek dövüştüren 4 kişiye 32 bin lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı Arıl Jandarma Karakolu ekipleri, dün Arıl Mahallesi'nde 4 şüphelinin köpek dövüştürdüğü ihbarını aldı.

Adrese giden jandarma ekipleri, suçüstü yakaladığı 4 şüpheliye "kısıtlamayı ihlal ve hayvanlara eziyet etmek"ten 32 bin lira idari para cezası kesti.

Köpekler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi.

Gaziantep'te köpek dövüştüren 4 şüpheliye 32 bin lira ceza uygulandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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