Kısıtlamayı ihlal edip, drift yapan sürücüye 7 bin lira ceza
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Kısıtlamayı ihlal edip, drift yapan sürücüye 7 bin lira ceza

22.02.2021 14:51 | Son Güncelleme: 22.02.2021 14:55
Kısıtlamayı ihlal edip, drift yapan sürücüye 7 bin lira ceza

AFYONKARAHİSAR'da, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek drift yapan sürücüye 7 bin liraya yakın para cezası uygulandı.

AFYONKARAHİSAR'da, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek drift yapan sürücüye 7 bin liraya yakın para cezası uygulandı.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek 2'nci Küçük Sanayi Sitesi'nde 03 AAD 557 plakalı otomobiliyle drift yapan sürücü Mobese kameralarına yakalandı. Sanayi sitesinin giriş noktalarından biri olan kapının önündeki boş haldeki asfaltta aracıyla drift yapan sürücü, daha sonra olay yerinden ayrıldı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese gelen polis ekipleri Mobese kameralarında yaptıkları incelemede aracın Ali K.'ye ait olduğunu belirledi. Polis aracın plakasından sürücüye toplam 7 bin liraya yakın para cezası kesti.

Olay anı güvenlik kameralarına da anbean yansıdı. Görüntüde sürücünün otomobiliyle gelip, boş alanda bir kaç kez drift yaptığı yer aldı.

Kısıtlamayı ihlal edip, drift yapan sürücüye 7 bin lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER

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