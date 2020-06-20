Kısıtlamayı ihlal edip denize girenler polisten kaçamadı Turizm kenti Antalya'da LGS kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde denize giren 6 kişiye 3 bin 150'şer lira cezai işlem uygulandı.

Turizm kenti Antalya'da LGS kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde denize giren 6 kişiye 3 bin 150'şer lira cezai işlem uygulandı.

LGS öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluk ile bulaşma riskini azaltmak ve sınavın sorunsuz yapılmasının sağlanması amacıyla saat 09.00 ile 15.00 saatleri arasında 81 ilde istisnalar hariç vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanmıştı. Antalya'da da kısıtlama kapsamında hem sokaklar hem de dünyaca ünlü Konyaaltı sahili boş kaldı. Kısıtlamaya aldırmayan iki ise Konyaaltı sahilinde spor yapıp, deniz içinde özçekim yaptı. Martı timleri denetim için sahile gelince ise hareketli anlar yaşandı. Bir süre güneşlenip denize giren kişilerin peşinden Martı timleri koştu. Varyant altında güneşlenen ve denize giren 1'i çocuk 6 kişiyi yakalayarak sahilden çıkartan Martı timleri ve bekçiler, 3 bin 150'şer lira cezai işlem uyguladı. Bekçiler, falezlerin altına saklanan olup olmadığını da kontrol etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA