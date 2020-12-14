Kısıtlamayı ihlal edip, ava çıkan 2 kişiye para cezası
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Kısıtlamayı ihlal edip, ava çıkan 2 kişiye para cezası

14.12.2020 13:51 | Son Güncelleme: 14.12.2020 13:55
Kısıtlamayı ihlal edip, ava çıkan 2 kişiye para cezası

TUNCELİ'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, ava çıkan 2 kişiye toplam 6 bin 300 TL cezai işlem uygulandı.

TUNCELİ'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, ava çıkan 2 kişiye toplam 6 bin 300 TL cezai işlem uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, hafta sonu jandarmanın da desteğiyle Çemişgezek ilçesi kırsalında kaçak avlanma ile ilgili çalışma yaptı. Çalışmada, ellerinde av malzemeleriyle yakalanan 2 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 6 bin 300 TL cezai işlem uygulanırken, 1 yarı otomatik av tüfeğine de el konuldu. 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM

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