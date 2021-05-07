KISITLAMAYI İHLAL EDİP, ARACIYLA DRİF YAPTI
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KISITLAMAYI İHLAL EDİP, ARACIYLA DRİF YAPTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KONYA'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden bir sürücünün drif yapma anı cep telefonlarına çekilip, sosyal medyada paylaşıldı.

KONYA'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden bir sürücünün drif yapma anı cep telefonlarına çekilip, sosyal medyada paylaşıldı.

Olay, merkez Karatay ilçesi Galericiler Sitesi'nde meydana geldi. Bir sürücü kısıtlma nedeniyle boş olan galericiler sitesindeki sokaklarda aracıyla drif yaptı. Ardından da bölgeden hızla uzaklaştı. O anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilip, sosyal meydaya paylaşıldı.

KISITLAMAYI İHLAL EDİP, ARACIYLA DRİF YAPTI
KISITLAMAYI İHLAL EDİP, ARACIYLA DRİF YAPTI
KISITLAMAYI İHLAL EDİP, ARACIYLA DRİF YAPTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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