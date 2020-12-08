Kısıtlamayı ihlal edip alkollü kaza yapan sürücüye ceza yağdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kısıtlamayı ihlal edip alkollü kaza yapan sürücüye ceza yağdı

08.12.2020 23:54 | Son Güncelleme: 08.12.2020 23:58
Kısıtlamayı ihlal edip alkollü kaza yapan sürücüye ceza yağdı

TOKAT'ta kamyonetiyle kaza yapan sürücü Hüseyin G.'ye (27) sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği, alkollü ve muayenesiz araç kullandığı gerekçesiyle toplam 7 bin 328 lira para cezası kesildi.

TOKAT'ta kamyonetiyle kaza yapan sürücü Hüseyin G.'ye (27) sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği, alkollü ve muayenesiz araç kullandığı gerekçesiyle toplam 7 bin 328 lira para cezası kesildi. Ehliyetine 2 yıl el konulan Hüseyin G. hastanede doğum yapan eşinin yanına gittiğini iddia etti. 

Kaza, saat 21.30 sıralarında Doğancı Bağları Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin G. yönetimindeki 55 ABV 786 plakalı kamyonet, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla atarak devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Devrilen araçtan yara almadan kurtulan Hüseyin G. sağlık ekipleri ile hastaneye gitmeyi reddetti. Hüseyin G.'nin polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde 80 promil alkollü olduğu belirlendi. Eşinin doğum yaptığını ve hastaneye gittiğini iddia eden Hüseyin G.'ye alkollü ve muayenesiz araç kullanmaktan ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplam 7 bin 328 lira para cezası kesildi, ehliyetine ise 2 yıllığına el konuldu. Hüseyin G. yapılan sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.  

 


Kısıtlamayı ihlal edip alkollü kaza yapan sürücüye ceza yağdı
Kısıtlamayı ihlal edip alkollü kaza yapan sürücüye ceza yağdı
Kısıtlamayı ihlal edip alkollü kaza yapan sürücüye ceza yağdı
Kısıtlamayı ihlal edip alkollü kaza yapan sürücüye ceza yağdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih YILMAZ

İlgili Haberler

Aynı gün aynı noktada kısıtlamayı iki kez ihlal eden sürücüye ceza yağdı
Aynı gün aynı noktada kısıtlamayı iki kez ihlal eden sürücüye ceza yağdı
Kısıtlamayı ihlal eden ehliyetsiz sürücü ve annesine ceza yağdı
Kısıtlamayı ihlal eden ehliyetsiz sürücü ve annesine ceza yağdı
Dur ihtarına uymayan alkollü sürücüye ceza yağdı
Dur ihtarına uymayan alkollü sürücüye ceza yağdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Yaşar Güler Süleyman Soylu Fahrettin Koca Muhsin Fahrizade
Magazin Yıldız Tilbe Demet Akalın Perihan Savaş Nesrin Cavadzade
Spor Ersun Yanal Sinan Gümüş Samet Aybaba Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Silah Ankara Aralık Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kısıtlamayı ihlal edip alkollü kaza yapan sürücüye ceza yağdı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 00:03:02. #1.14#
title