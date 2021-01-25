Kısıtlamayı ihlal ederek pompalı tüfekle polisten kaçan zanlının yakalanma anı güvenlik kamerasında
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Kısıtlamayı ihlal ederek pompalı tüfekle polisten kaçan zanlının yakalanma anı güvenlik kamerasında

25.01.2021 12:35 | Son Güncelleme: 25.01.2021 13:01

Aksaray'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek pompalı tüfekle polisten kaçmaya çalışan zanlının yakalanma anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Aksaray'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek pompalı tüfekle polisten kaçmaya çalışan zanlının yakalanma anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Ocak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlama dolayısıyla çeşitli noktalarda denetim yaptı.

Taşpazar Mahallesi'nde ekipler, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Otomobilden inerek elindeki pompalı tüfekle kaçan Kerem K, polis ekiplerince 814. Sokak'ta gözaltına alındı.

Kerem K. ve otomobilde bulunan 3 kişiye kısıtlamayı ihlal ettikleri ve maske takmadıkları gerekçesiyle 13 bin 500 lira ceza kesildi.

İş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde şüphelinin elindeki pompalı tüfekle koşması, polis ekiplerince kovalanması ve yakalanması yer alıyor.

Kısıtlamayı ihlal ederek pompalı tüfekle polisten kaçan zanlının yakalanma anı güvenlik kamerasında
Kısıtlamayı ihlal ederek pompalı tüfekle polisten kaçan zanlının yakalanma anı güvenlik kamerasında
Kısıtlamayı ihlal ederek pompalı tüfekle polisten kaçan zanlının yakalanma anı güvenlik kamerasında
Kısıtlamayı ihlal ederek pompalı tüfekle polisten kaçan zanlının yakalanma anı güvenlik kamerasında

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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