KISITLAMAYI İHLAL EDENLERİN JANDARMADAN KAÇTIKLARI ANLAR KAMERADA
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KISITLAMAYI İHLAL EDENLERİN JANDARMADAN KAÇTIKLARI ANLAR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 7 kişinin jandarma ekip otusunu gördüğünde kaçtıkları anlar, çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 7 kişinin jandarma ekip otusunu gördüğünde kaçtıkları anlar, çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İnegöl'e bağlı kırsal Kozluca Mahallesi'ndeki 7 kişi, 17 Nisan'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etti. Sokakta oturan 7 kişi, jandarma ekip otusunu görünce kaçmaya başladı. 7 kişinin koşarak kaçtıkları an ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

KISITLAMAYI İHLAL EDENLERİN JANDARMADAN KAÇTIKLARI ANLAR KAMERADA
KISITLAMAYI İHLAL EDENLERİN JANDARMADAN KAÇTIKLARI ANLAR KAMERADA
KISITLAMAYI İHLAL EDENLERİN JANDARMADAN KAÇTIKLARI ANLAR KAMERADA
KISITLAMAYI İHLAL EDENLERİN JANDARMADAN KAÇTIKLARI ANLAR KAMERADA
KISITLAMAYI İHLAL EDENLERİN JANDARMADAN KAÇTIKLARI ANLAR KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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