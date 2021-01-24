Kısıtlamayı ihlal eden yabancı uyruklu kadınlar, polise yakalandı
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Kısıtlamayı ihlal eden yabancı uyruklu kadınlar, polise yakalandı

24.01.2021 10:30 | Son Güncelleme: 24.01.2021 10:35
Kısıtlamayı ihlal eden yabancı uyruklu kadınlar, polise yakalandı

ÇORUM'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen düğünden dönen yabancı uyruklu; aralarında çocuklar ve kadınların da bulunduğu 15 kişiye, polis tarafından adli ve idari işlem uygulandı.

ÇORUM'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen düğünden dönen yabancı uyruklu; aralarında çocuklar ve kadınların da bulunduğu 15 kişiye, polis tarafından adli ve idari işlem uygulandı.  

Olay dün gece saat 23.30 sıralarında Gazi Caddesi Ayakkabıcılar arastasında meydana geldi. Çoğunluğu kadınlardan oluşan 15 yabancı uyruklu kişinin ara sokaklardan toplu halde yürüyerek gittikleri  ihbarı alan polis ekipleri harekete geçti.  Belirtilen bölgeye sevk edilen ekipler, grubu durdurdu. Polis, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını hatırlatıp, gruba 'Nereye gidiyorsunuz' diye sordu. Kadınlardan birinin 'Düğünden gelip, evimize gidiyoruz' şeklinde cevabı polisleri şaşkına çevirdi. Üzerinden kimlik çıkmayan kadınlar, polis karakoluna götürüldü. 15 kişi hakkında sokağa çıkma kısıtlamalarını uymadıkları için  adli ve idari işlem yapıldığı öğrenildi.


Kısıtlamayı ihlal eden yabancı uyruklu kadınlar, polise yakalandı
Kısıtlamayı ihlal eden yabancı uyruklu kadınlar, polise yakalandı
Kısıtlamayı ihlal eden yabancı uyruklu kadınlar, polise yakalandı
Kısıtlamayı ihlal eden yabancı uyruklu kadınlar, polise yakalandı
Kısıtlamayı ihlal eden yabancı uyruklu kadınlar, polise yakalandı
Kısıtlamayı ihlal eden yabancı uyruklu kadınlar, polise yakalandı
Kısıtlamayı ihlal eden yabancı uyruklu kadınlar, polise yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR

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