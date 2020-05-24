Kısıtlamayı ihlal eden ve polisten kaçan çift, motosiklet arızalanınca yakalandı
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Kısıtlamayı ihlal eden ve polisten kaçan çift, motosiklet arızalanınca yakalandı

Kısıtlamayı ihlal eden ve polisten kaçan çift, motosiklet arızalanınca yakalandı Kız arkadaşı durması için defalarca uyardığını ancak dinletemediğini söyledi Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden plakasız motosikletteki çift kıskıvrak yakalandı Alt geçitte motosiklet arızalanınca genç çift...

24.05.2020 19:58 | Son Güncelleme: 24.05.2020 20:02

Kısıtlamayı ihlal eden ve polisten kaçan çift, motosiklet arızalanınca yakalandı

Kız arkadaşı durması için defalarca uyardığını ancak dinletemediğini söyledi

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden plakasız motosikletteki çift kıskıvrak yakalandı

Alt geçitte motosiklet arızalanınca genç çift yakayı ele verdi

ANTALYA - Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek plakasız motosikletle gezen genç çift polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Alt geçitte motosikletleri arızalanan sevgili çift polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay saat 16.00 sırasında Konyaaltı ilçesi Kuşkavağı Mahallesinde meydana geldi. Korona virüs(Covid-19) önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Ramazan Bayramı olması nedeniyle Onur C. kız arkadaşı Ezgi Ç.'yi de yanına alarak motosikletiyle gezmeye çıktı. Yasağı ihlal eden ve İl Sağlık Müdürlüğü Kavşağında görevli polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymadı ve kaçmaya başladı. Polisin peşine takıldığı çift, Şarampol alt geçitte motosiklet arızalanınca durmak zorunda kaldı. Hiçbir yere kaçamayan genç çift yakalandı. Ekip aracına alınan Onur C. polislere kendilerini bırakmaları söylese de başarılı olamadı. Kız arkadaşı Ezgi Ç. ise arkadaşını durması için defalarca uyardığını ancak dinletemediğini söyledi. Plakası bulunmayan ve şase numarası kazınmış olan motosiklet çalıntı olabileceği şüphesiyle çekiciyle otoparka çekildi. Çift ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kısıtlamayı ihlal eden ve polisten kaçan çift, motosiklet arızalanınca yakalandı

Kaynak: İHA

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