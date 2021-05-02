Kısıtlamayı ihlal eden sürücü kendini ve arkadaşını araca kilitledi

Kısıtlamayı ihlal eden sürücü kendini ve arkadaşını araca kilitledi Aksaray'da korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan tam kapanmalı sokağa çıkma kısıtlamasında durdurulan ve kısıtlamayı ihlal ettiği tespit edilen sürücü, karşısında basın mensuplarını görünce aracın kapısını...

Kısıtlamayı ihlal eden sürücü kendini ve arkadaşını araca kilitledi

AKSARAY - Aksaray'da korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan tam kapanmalı sokağa çıkma kısıtlamasında durdurulan ve kısıtlamayı ihlal ettiği tespit edilen sürücü, karşısında basın mensuplarını görünce aracın kapısını ve camlarını kapatıp araçtaki arkadaşıyla birlikte kendini araca kilitledi.

Tüm yurtta olduğu gibi Aksaray'da da korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında geniş çaplı denetim ve çalışmalar yapılıyor. Kent genelinde yapılan uygulamalarda tüm araçlar tek tek durdurularak kontrolden geçirilirken, Zafer Mahallesi Eski Cezaevi Kavşağında uygulama yapan polis ekipleri uygulama noktasına gelen bir otomobili durdurdu. Sürücü Y.T. ile arkadaşı U.M.'nin izin belgesi olmadığını tespit eden polis ekipleri, sürücü ve arkadaşına cezai işlem uygulamak istedi. Araçtan inmek üzereyken karşısında basın mensuplarını gören sürücü aracın kapısını sert bir şekilde kapatıp kendini ve arkadaşını araca kilitledi. Gazetecilerin çekim yaptığını bahane ederek araçtan inmeyi reddeden iki gence, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 3 bin 150'şer TL'den 6 bin 300 TL idari para cezası kesildi. Ceza işleminden sonra sürücü drift atarak olay yerinden ayrıldı. Bunun üzerine otomobil sürücüsüne tehlikeli araç kullanmaktan ve tekraren dur ihtarına uymamaktan toplamda 458 TL daha cezai işlem uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN