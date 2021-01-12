Kısıtlamayı ihlal eden şüphelinin elindeki poşetten 240 uyuşturucu hap çıktı

İZMİR'in Konak ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edince devriye gezen polis ekiplerine yakalanan şüphelinin elindeki poşetten 210 uyuşturucu hap çıktı. Kısıtlamayı ihlalden para cezası yazılan şüpheli, gözaltına alındı.

Gürçeşme semtinde gece devriyesi yapan Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarıda olan şüpheliyi durdurdu. Kimlik kontrolünde Burak Y. (28) olduğu belirlenen şüphelinin elindeki poşette 210 uyuşturucu hap olduğu ortaya çıktı. Uyuşturucu haplara el koyulurken, şüpheli gözaltına alındı. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için 3 bin 150 TL ceza uygulanan Burak Y.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK