Kısıtlamayı ihlal eden şüphelilerin üzerinden uyuşturucu çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kısıtlamayı ihlal eden şüphelilerin üzerinden uyuşturucu çıktı

BURSA'da, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 2 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Kısıtlamayı ihlal eden şüphelilerin üzerinden uyuşturucu çıktı
25.05.2020 14:19 | Son Güncelleme: 25.05.2020 14:22

BURSA'da, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 2 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı. Üzerlerinde ve durduruldukları otomobilde yapılan aramalarda uyuşturucuya rastlanılan şüpheliler, gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilere kısıtlamaya uymadıkları gerekçesiyle toplam 6 bin 300 TL ceza kesildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cerrah Mahallesi Kalburt mevkinde Ramazan Bayramı'nın ilk gününde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarı çıkan Y.İ. ve İ.M.'nin bulunduğu otomobili durdurdu. Y.İ. ve İ.M.'ye izin belgelerini soran jandarma, belge göstermemesi üzerine otomobilden indirdi. Şüphelilerin üzerlerinde ve otomobilde arama yapan ekipler, 5 gram metamfetamin, bir miktar skunk, bir miktar esrar, 2 ekmek bıçağı, 1 çakı, 5 av tüfeği fişeği, 26 tabanca fişeği, 1 tabanca şarjörü ve uyuşturucu kullanmaya yarayan aparatlar ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.İ. ve İ.M., 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca şüphelilere, sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer TL'den toplam 6 bin 300 TL ceza kesildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

İçeri maskesiz giren kadın, uyarılınca iç çamaşırını çıkartarak yüzünü kapattı Haber
İçeri maskesiz giren kadın, uyarılınca iç çamaşırını çıkartarak yüzünü kapattı
Normalleşme adımları kapsamında hava ve demir yolu ulaşımında biletler satışa çıktı Haber
Normalleşme adımları kapsamında hava ve demir yolu ulaşımında biletler satışa çıktı
Evinin önünde oturan vatandaşı darp eden polisler hakkında soruşturma başlatıldı Haber
Evinin önünde oturan vatandaşı darp eden polisler hakkında soruşturma başlatıldı
Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal'la olan konuşmaları duyuldu Haber
Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal'la olan konuşmaları duyuldu
Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti Haber
Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti
9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu Haber
9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu
Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu
Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu
Ünlü ekonomist Nouriel Roubini koronavirüsün yarattığı ekonomik krizi değerlendirdi: En az 10 yıl sürecek
Ünlü ekonomist Nouriel Roubini koronavirüsün yarattığı ekonomik krizi değerlendirdi: En az 10 yıl sürecek
Şeyma Subaşı, kendisini övdüğü paylaşımı kısa sürede yayından kaldırdı
Şeyma Subaşı, kendisini övdüğü paylaşımı kısa sürede yayından kaldırdı
Şehit çocuğunun mektubunun içeriğini anlatan Bakan Soylu, canlı yayında ağladı
Şehit çocuğunun mektubunun içeriğini anlatan Bakan Soylu, canlı yayında ağladı
26 ilde yapılan ankete göre korona döneminde vatandaşların yüzde 50'sinin geliri azaldı
26 ilde yapılan ankete göre korona döneminde vatandaşların yüzde 50'sinin geliri azaldı
Singapur'daki bilim insanlarının ürettiği yapay zekanın tahminine göre, koronavirüs salgını Türkiye'de 8 Eylül'de bitecek
Singapur'daki bilim insanlarının ürettiği yapay zekanın tahminine göre, koronavirüs salgını Türkiye'de 8...
Cem Uzan torun sahibi oldu
Cem Uzan torun sahibi oldu
Beşiktaşlı Caner Erkin'den Frank de Boer ile ilgili sert sözler: Kariyerimi bitirdi
Beşiktaşlı Caner Erkin'den Frank de Boer ile ilgili sert sözler: Kariyerimi bitirdi
Kayseri'de bir aile, bayramlaşmak gittikleri akrabalarını evinde ölü olarak buldu
Kayseri'de bir aile, bayramlaşmak gittikleri akrabalarını evinde ölü olarak buldu
Kullandığı iş makinesiyle Alparslan-2 Barajı göletine düşen operatör kayboldu
Kullandığı iş makinesiyle Alparslan-2 Barajı göletine düşen operatör kayboldu
Şehit eşinin paylaşımı, korona yüzünden buruk geçen bayramı daha da trajik hale getirdi
Şehit eşinin paylaşımı, korona yüzünden buruk geçen bayramı daha da trajik hale getirdi
Haluk Levent, Kaş'ta yanan 25 dönümlük alanı ağaçlandırmak için çalışmalara başladı
Haluk Levent, Kaş'ta yanan 25 dönümlük alanı ağaçlandırmak için çalışmalara başladı
Vaka sayısının sıfıra indiği Artvin'de rehavet, 23 kişinin karantinaya alınmasına sebep oldu
Vaka sayısının sıfıra indiği Artvin'de rehavet, 23 kişinin karantinaya alınmasına sebep oldu
Hakan Çalhanoğlu takım arkadaşı Ibrahimovic'in Türkiye'de bir takım tuttuğunu itiraf etti
Hakan Çalhanoğlu takım arkadaşı Ibrahimovic'in Türkiye'de bir takım tuttuğunu itiraf etti
Avrupa'da salgınının en son ulaştığı ülke olan Karadağ'da koronavirüs vakası kalmadı
Avrupa'da salgınının en son ulaştığı ülke olan Karadağ'da koronavirüs vakası kalmadı
Türkiye'nin ilk taarruzi insansız hava aracı Akıncı'nın yapım aşaması yayınlanan belgeselle anlatıldı
Türkiye'nin ilk taarruzi insansız hava aracı Akıncı'nın yapım aşaması yayınlanan belgeselle anlatıldı
Koronavirüs krizini fırsata çeviren Japon firma düğmeye basma çubuğu üretti
Koronavirüs krizini fırsata çeviren Japon firma düğmeye basma çubuğu üretti
Galatasaray Belhanda ve Feghouli ile yollarını ayırıyor
Galatasaray Belhanda ve Feghouli ile yollarını ayırıyor
ANAR'ın yaptığı son ankette hükümetin koronavirüsle mücadelesine büyük destek çıktı
ANAR'ın yaptığı son ankette hükümetin koronavirüsle mücadelesine büyük destek çıktı
Denizde kaybolan üniversite öğrencisi Gözde'den acı haber geldi
Denizde kaybolan üniversite öğrencisi Gözde'den acı haber geldi
Adıyaman'da 4 kişi, koruma altındaki sırtlanı 2 köpeğe parçalatıp tüfekle öldürdü
Adıyaman'da 4 kişi, koruma altındaki sırtlanı 2 köpeğe parçalatıp tüfekle öldürdü
Fenerbahçeli Vedat Muriç ikinci kez baba oluyor
Fenerbahçeli Vedat Muriç ikinci kez baba oluyor
Kaza yapan sürücü, 'Gazeteciyim' diyerek cezadan kurtulmaya çalıştı
Kaza yapan sürücü, "Gazeteciyim" diyerek cezadan kurtulmaya çalıştı
Haftaya düşüşle başlayan gram altın altının gram fiyatı 378,6 liradan işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan gram altın altının gram fiyatı 378,6 liradan işlem görüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Ersoy Eren Yıldırım Mustafa Şentop Mustafa Destici Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Mfö Ezgi Mola Gülçin Ergül Bergüzar Korel
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Rıza Çalımbay Ivan Obradovic Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Şehit Bayram Antalya Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Kısıtlamayı ihlal eden şüphelilerin üzerinden uyuşturucu çıktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.5.2020 14:22:43. #1.15#
title