Kısıtlamayı ihlal eden kişinin polisten kaçmaya çalıştığı anlar kamerada
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Kısıtlamayı ihlal eden kişinin polisten kaçmaya çalıştığı anlar kamerada

22.11.2020 09:52 | Son Güncelleme: 22.11.2020 09:56
Kısıtlamayı ihlal eden kişinin polisten kaçmaya çalıştığı anlar kamerada

BURSA'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden alkollü Serhat B.'nin polis ekiplerine 'Yemin ederim kendimi öldüreceğim' diyerek, zorluk çıkardığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

BURSA'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden alkollü Serhat B.'nin  polis ekiplerine 'Yemin ederim kendimi öldüreceğim' diyerek, zorluk çıkardığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında kentin dört bir yanında polis ekipleri denetim yaptı. Merkez Yıldırım ilçesine bağlı Cumalıkızık Mahallesi'nde denetim yapan ekipler, kısıtlama ihlali yapan Serhat B.'yi uyardı. Serhat B., uyarıları dikkate almazken, polis ekipleriyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Alkollü olduğu öğrenilen Serhat B., kendisini yere atıp, kaçmaya çalıştı. Ekiplerin gözaltına almaya çalıştığı Serhat B. 'Yemin ederim kendimi öldüreceğim' diyerek, direndi. Bunun üzerine ekipler, biber gazıyla müdahale ettiği Serhat B.'yi gözaltına alarak, ifadesini almak için polis merkezine götürdü.O anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde; Serhat B.'nin polis ekiplerinden kaçmaya çalıştığı, gözaltına alınma anlarında tekme attığı ve kendisini yere attığı görüldü.


Kısıtlamayı ihlal eden kişinin polisten kaçmaya çalıştığı anlar kamerada
Kısıtlamayı ihlal eden kişinin polisten kaçmaya çalıştığı anlar kamerada
Kısıtlamayı ihlal eden kişinin polisten kaçmaya çalıştığı anlar kamerada
Kısıtlamayı ihlal eden kişinin polisten kaçmaya çalıştığı anlar kamerada
Kısıtlamayı ihlal eden kişinin polisten kaçmaya çalıştığı anlar kamerada
Kısıtlamayı ihlal eden kişinin polisten kaçmaya çalıştığı anlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı SEYMEN

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