Kısıtlamayı ihlal eden iki şüpheli uyuşturucu ile yakalandı
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Kısıtlamayı ihlal eden iki şüpheli uyuşturucu ile yakalandı

10.01.2021 23:26 | Son Güncelleme: 10.01.2021 23:30
Kısıtlamayı ihlal eden iki şüpheli uyuşturucu ile yakalandı

KAYSERİ'de sokağa çıkma kısıtlamalarının başladığı saatlerde gece bekçilerinin 'Dur' ihtarına uymayan iki şüpheli saklandıkları duvar dibinde yakalandı.

KAYSERİ'de sokağa çıkma kısıtlamalarının başladığı saatlerde gece bekçilerinin 'Dur' ihtarına uymayan iki şüpheli saklandıkları duvar dibinde yakalandı. Şüpheli iki kişinin yapılan üst aramasında 26 paket halinde yaklaşık 40 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Olay, saat 22.00'de Kocasinan ilçesi Yenidoğan mahallesi Aydıncık sokak üzerinde meydana geldi. Kısıtlama başladıktan sonra sokakta devreye gezen bekçiler, iki kişiyi gördü. Bekçilerin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler ara sokaklara kaçtı. Bekçi ve polislerin takibi sonucu iki şüpheli Aydıncık sokak üzerinde saklandıkları duvar dibinde yakaladı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında 26 paket halinde yaklaşık 40 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.


Kısıtlamayı ihlal eden iki şüpheli uyuşturucu ile yakalandı
Kısıtlamayı ihlal eden iki şüpheli uyuşturucu ile yakalandı
Kısıtlamayı ihlal eden iki şüpheli uyuşturucu ile yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ

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