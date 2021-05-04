Son dakika haber | Kısıtlamayı ihlal eden gençler polisi görünce böyle kaçtı

Son dakika haberlerine göre Bursa'da kısıtlamayı ihlal edip gece yarısı sokakta futbol maçı yapan bir grup genç, polis ekiplerinin geldiğini görünce panikleyip kaçarak saklanmaya çalıştı.

Bursa'da kısıtlamayı ihlal edip gece yarısı sokakta futbol maçı yapan bir grup genç, polis ekiplerinin geldiğini görünce panikleyip kaçarak saklanmaya çalıştı. Gençlerin koşarak kaçma anları güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

Olay dün gece Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi'nde meydana geldi. Bir grup genç gece saatlerinde kısıtlamayı ihlal ederek sokakta futbol maçı yaptı. Gençlerin gezdiğini gören site sakinleri polise ihbarda bulununca, sokağı kontrol için olay yerine gelen polis ekipleri geldi. İhlalci gençler polisin geldiğini görünce panikleyip kaçışmaya başladı.

Bir sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan görüntülerde polisten kaçan gençler korku ve panikle siteye girdi. Görüntüler ise izleyenleri hem güldürdü hem düşündürdü.

Polis yetkilileri, ana arterler, ana caddeler ve sokaklarda gündüz ve gece denetimlerin artacağını açıkladılar. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı