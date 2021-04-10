Kısıtlamayı ihlal eden gencin "ağabeyimi özledim" bahanesi işe yaramadı: 4 bin 50 lira ceza yedi
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Kısıtlamayı ihlal eden gencin "ağabeyimi özledim" bahanesi işe yaramadı: 4 bin 50 lira ceza yedi

İhlas Haber Ajansı / HASAN AY - Haberler | 3. Sayfa

Kısıtlamayı ihlal eden gencin "ağabeyimi özledim" bahanesi işe yaramadı: 4 bin 50 lira ceza yedi Kırıkkale'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden genç bir vatandaşın "ağabeyimi özledim" bahanesi işe yaramadı, genç adam 4 bin 50 lira idari para cezasından kaçamadı.

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Kısıtlamayı ihlal eden gencin "ağabeyimi özledim" bahanesi işe yaramadı: 4 bin 50 lira ceza yedi

KIRIKKALE - Kırıkkale'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden genç bir vatandaşın "ağabeyimi özledim" bahanesi işe yaramadı, genç adam 4 bin 50 lira idari para cezasından kaçamadı.

Korona virüs risk değerlendirme haritasına göre, "kırmızı" renk ile "çok yüksek" riskli iller kategorisinde yer alan Kırıkkale'de, 56 saatlik hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte denetimler başladı. Salgınla mücadelenin daha etkin sürdürülebilmesi için denetimler aralıksız sürdürülüyor. İl Salgın Denetim ekiplerince, kontrol noktalarında kişilerin "HES kodu" ve "seyahat izin belgesi" kontrol edildi.

Alkollü sürücüye 5 bin 389 lira ceza kesildi

Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde oluşturulan kontrol noktasında bir sürücüye alkollü araç kullanmaktan bin 339 lira ceza kesilirken sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle de 4 bin 50 lira idari para cezası uygulandı. Alkollü olarak sokağa çıkmasının toplam bedeli 5 bin 389 lira oldu. Trafikten men edilen aracıda çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı.

"Ağabeyimi özledim" dedi, cezayı yedi

Bir otomobilde seyahat ederken uygulamaya takılan genç bir vatandaşın "ağabeyimi özledim" bahanesi de işe yaramadı. Babasıyla birlikte bir süre ekipleri ikna etmeye çalışan genç vatandaşa kısıtlamayı ihlal etmesinden dolayı 4 bin 50 lira idari para cezası uygulandı.

Kısıtlamayı ihlal eden gencin 'ağabeyimi özledim' bahanesi işe yaramadı: 4 bin 50 lira ceza yedi
Kısıtlamayı ihlal eden gencin 'ağabeyimi özledim' bahanesi işe yaramadı: 4 bin 50 lira ceza yedi
Kısıtlamayı ihlal eden gencin 'ağabeyimi özledim' bahanesi işe yaramadı: 4 bin 50 lira ceza yedi
Kısıtlamayı ihlal eden gencin 'ağabeyimi özledim' bahanesi işe yaramadı: 4 bin 50 lira ceza yedi
Kısıtlamayı ihlal eden gencin 'ağabeyimi özledim' bahanesi işe yaramadı: 4 bin 50 lira ceza yedi
Kısıtlamayı ihlal eden gencin 'ağabeyimi özledim' bahanesi işe yaramadı: 4 bin 50 lira ceza yedi
Kısıtlamayı ihlal eden gencin 'ağabeyimi özledim' bahanesi işe yaramadı: 4 bin 50 lira ceza yedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN AY

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