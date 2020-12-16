Kısıtlamayı ihlal eden ehliyetsiz sürücüye 8 bin 228 TL ceza
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Kısıtlamayı ihlal eden ehliyetsiz sürücüye 8 bin 228 TL ceza

16.12.2020 09:48 | Son Güncelleme: 16.12.2020 09:52
Kısıtlamayı ihlal eden ehliyetsiz sürücüye 8 bin 228 TL ceza

KAYSERİ'de, sokağa çıkma kısıtlamasında ehliyetsiz araç kullanan sürücüye 8 bin 228 TL ceza kesildi.

KAYSERİ'de, sokağa çıkma kısıtlamasında ehliyetsiz araç kullanan sürücüye 8 bin 228 TL ceza kesildi.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle hafta içi her gün saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor. Cumhuriyet Meydanı'nda uygulama yapan polis ekipleri, F.Y. (30) idaresindeki 38 ABF 228 plakalı hafif ticari aracı durdurdu. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden sürücünün ehliyetsiz olduğu, aracın trafik sigortasının da bulunmadığı ortaya çıktı.F.Y.'ye ehliyetsiz araç kullanmak ve aracın trafik sigortası bulunmadığı için 5 bin 78 TL, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için de 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 8 bin 228 TL ceza kesildi. Araç, çekici ile otoparka götürüldü.


Kısıtlamayı ihlal eden ehliyetsiz sürücüye 8 bin 228 TL ceza
Kısıtlamayı ihlal eden ehliyetsiz sürücüye 8 bin 228 TL ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN

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