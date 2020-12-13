Kısıtlamayı ihlal eden çocuklar polisi görünce kaçtı
13.12.2020 13:38 | Son Güncelleme: 13.12.2020 13:43
Van'da sokakta top oynayarak sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden çocuklar, polisi görünce kaçtı.
Van'da sokakta top oynayarak sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden çocuklar, polisi görünce kaçtı.
İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda cuma günü saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması çerçevesinde denetimler devam ederken, Van'ın İpekyolu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 4 çocuk sokakta top oynadı. Polis aracını görünce binaya kaçan çocuklar, kameraya yansıdı. - VAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı