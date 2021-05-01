TİCARİ TAKSİYLE SEYAHAT EDEN HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ BABA-OĞUL YAKALANDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TİCARİ TAKSİYLE SEYAHAT EDEN HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ BABA-OĞUL YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, tam kapanmaya yönelik denetim yapan polis ekipleri, taksiyle seyahat eden Recep N. (44) ile oğlu Furkan N.'nin (22) 'hırsızlık' suçundan arandığını belirledi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, tam kapanmaya yönelik denetim yapan polis ekipleri, taksiyle seyahat eden Recep N. (44) ile oğlu Furkan N.'nin (22) 'hırsızlık' suçundan arandığını belirledi. Gözaltına alınan baba ile oğluna, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 6 bin 300 TL ceza uygulandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Süleymaniye Mahallesi Hikmet Şahin köprülü kavşak girişinde, koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan tam kapanma nedeniyle denetim yaptı. Uygulama noktasına gelen taksi sürücüsünü durduran ekipler, araçtaki 2 kişinin durumundan şüphelendi. Baba- oğul oldukları anlaşılan Recep N. ile Furkan N.'nin, daha önce karıştıkları hırsızlık olayının şüphelileri olarak arandıkları ortaya çıktı. Baba ile oğlu, gözaltına alınırken, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 6 bin 300 TL ceza kesildi.

TİCARİ TAKSİYLE SEYAHAT EDEN HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ BABA-OĞUL YAKALANDI
TİCARİ TAKSİYLE SEYAHAT EDEN HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ BABA-OĞUL YAKALANDI
TİCARİ TAKSİYLE SEYAHAT EDEN HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ BABA-OĞUL YAKALANDI
TİCARİ TAKSİYLE SEYAHAT EDEN HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ BABA-OĞUL YAKALANDI
TİCARİ TAKSİYLE SEYAHAT EDEN HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ BABA-OĞUL YAKALANDI
TİCARİ TAKSİYLE SEYAHAT EDEN HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ BABA-OĞUL YAKALANDI
TİCARİ TAKSİYLE SEYAHAT EDEN HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ BABA-OĞUL YAKALANDI
TİCARİ TAKSİYLE SEYAHAT EDEN HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ BABA-OĞUL YAKALANDI
TİCARİ TAKSİYLE SEYAHAT EDEN HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ BABA-OĞUL YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Bariyerleri yıkarak 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyenler gözaltına alındı
Bariyerleri yıkarak 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyenler gözaltına alındı
Su almaya çıktıklarını söylediler, 6300 TL ceza yediler
Su almaya çıktıklarını söylediler, 6300 TL ceza yediler
Kıskançlık krizi kanlı bitti! Öfkeli adam, eski sevgilisinin erkek arkadaşının evini basıp bıçakladı
Kıskançlık krizi kanlı bitti! Öfkeli adam, eski sevgilisinin erkek arkadaşının evini basıp bıçakladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Derya Yanık Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Hande Erçel Ebru Gündeş Şeyma Subaşı Meral Kaplan
Spor Diego Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Alkol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: TİCARİ TAKSİYLE SEYAHAT EDEN HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ BABA-OĞUL YAKALANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 11:03:25. #1.15#

title