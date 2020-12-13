Kısıtlamayı ihlal eden Afgan ve Suriyeli 13 kişi yakalandı
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Kısıtlamayı ihlal eden Afgan ve Suriyeli 13 kişi yakalandı

13.12.2020 14:49 | Son Güncelleme: 13.12.2020 14:53
Kısıtlamayı ihlal eden Afgan ve Suriyeli 13 kişi yakalandı

NEVŞEHİR'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden Afganistan ve Suriye uyruklu 13 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı.

NEVŞEHİR'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden Afganistan ve Suriye uyruklu 13 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Nevşehir'de Yenimahalle Meteris Meydanı'nda uygulama yapan polis ekipleri, şüpheli bir minibüsü durdurdu. Araçta yapılan incelemede, Afganistan ve Suriye uyruklu 13 kişi bulundu. Patates deposunda çalıştıkları belirlenen 13 kişinin, sokağa çıkma izinlerinin bulunmadığı belirlendi. Kısıtlamayı ihlal eden ve üzerinde kimlik bulunan 2 kişiye polis ekipleri idari para cezası uygularken, kimlikleri bulunmayan 11 kişi de emniyete götürüldü.


Kısıtlamayı ihlal eden Afgan ve Suriyeli 13 kişi yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet KORKMAZER

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