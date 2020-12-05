Kısıtlamayı ihlal eden 71 yaşındaki sürücü maskesiz ve alkollü yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kısıtlamayı ihlal eden 71 yaşındaki sürücü maskesiz ve alkollü yakalandı

05.12.2020 08:49 | Son Güncelleme: 05.12.2020 08:53
Kısıtlamayı ihlal eden 71 yaşındaki sürücü maskesiz ve alkollü yakalandı

BURSA'da 71 yaşındaki Yakup Y. uygulama noktasında 177 promil alkollü ve maskesiz yakalandı.

BURSA'da 71 yaşındaki Yakup Y. uygulama noktasında 177 promil alkollü ve maskesiz yakalandı. 65 yaş üstü olmasına rağmen sokağa çıkma yasağına ihlal eden Yakup Y.'ye maske takmadığı için 900, sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği için ise 3 bin 186 lira para cezası kesildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Bursa'da birçok bölgede polis tarafından uygulama noktaları kuruldu. Polis, bu noktalarda sokağa çıkan sürücülerin izin belgelerini kontrol etti.

Nilüfer ilçesi Ata Bulvarı üzerindeki uygulama noktasına hızlı giren Yakup Y. yönetimindeki 16 HY 245 plakalı hafif ticari araç, polsi ekipleri tarafından durduruldu. Yapılan kontrollerde Yakup Y.'nin izin belgesi olmadığı tespit edildi. Maske takmayan Yakup Y.'ye alkol kontrolü yapıldı. Yakup Y.'nin 177 promil alkollü olduğu tespit edildi. 

Ekipler Yakup Y.'ye sokağa çıkma yasağını ihlalden 3 bin 186, maske kuralına uymamaktan da 900 lira olmak üzere toplam 4 bin 86 lira cezai işlem uyguladı. Sürücü aynı zamanda alkollü araç kullanmak suçundan adli işlem yapılmak üzere Nilüfer Polis Merkez Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.


Kısıtlamayı ihlal eden 71 yaşındaki sürücü maskesiz ve alkollü yakalandı
Kısıtlamayı ihlal eden 71 yaşındaki sürücü maskesiz ve alkollü yakalandı
Kısıtlamayı ihlal eden 71 yaşındaki sürücü maskesiz ve alkollü yakalandı
Kısıtlamayı ihlal eden 71 yaşındaki sürücü maskesiz ve alkollü yakalandı
Kısıtlamayı ihlal eden 71 yaşındaki sürücü maskesiz ve alkollü yakalandı
Kısıtlamayı ihlal eden 71 yaşındaki sürücü maskesiz ve alkollü yakalandı
Kısıtlamayı ihlal eden 71 yaşındaki sürücü maskesiz ve alkollü yakalandı
Kısıtlamayı ihlal eden 71 yaşındaki sürücü maskesiz ve alkollü yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN

İlgili Haberler

Kısıtlamayı ihlal eden alkollü sürücü ile polislerin diyaloğu gülümsetti
Kısıtlamayı ihlal eden alkollü sürücü ile polislerin diyaloğu gülümsetti
Kısıtlamayı ihlal eden sürücüden itiraf: Sokağa çıkma yasağı olduğu için kaçtım
Kısıtlamayı ihlal eden sürücüden itiraf: Sokağa çıkma yasağı olduğu için kaçtım
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Demet Akalın Acun Ilıcalı Bülent Ersoy
Spor Sörloth Okan Buruk Fatih Terim Ersun Yanal Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Uefa Şehit Aralık Kahramanmaraş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kısıtlamayı ihlal eden 71 yaşındaki sürücü maskesiz ve alkollü yakalandı - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.12.2020 08:54:44. #1.14#
title