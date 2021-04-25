Kısıtlamayı ihlal eden 32 kişiye 110 bin TL idari para cezası uygulandı

Muğla'nın Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimde 32 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 110 bin 400 TL idari para cezası uygulandı.

Muğla'nın Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimde 32 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 110 bin 400 TL idari para cezası uygulandı.

Perşembe günü akşam saat 19.00'da başlayan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sürerken, Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de denetimlerine devam ediyor. Emniyet güçleri tarafından 24 Nisan Cumartesi günü saat 14.00-16.00 arasında ilçe genelinde 4 sabit nokta ve yaya devriyelerce geniş kapsamlı Covid-19 denetimleri gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, denetimlerde 324 kişi ve 143 araç sorgulanırken 32 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlalden toplam 110 bin 400 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca 4 araç trafikten men edilerek 16 araç sürücüsüne de toplam 10 bin 985 TL trafik cezası kesildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı