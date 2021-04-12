Kısıtlamayı ihlal eden 2 şüpheli uyuşturucu madde ile yakalandı

BURSA'da kısıtlamayı ihlal eden 2 kişi, bekçilerin şüphe üzerine arama yapmak istemesi üzerine kaçtı.

BURSA'da kısıtlamayı ihlal eden 2 kişi, bekçilerin şüphe üzerine arama yapmak istemesi üzerine kaçtı. Koşarken üzerlerinden bulunan uyuşturucuyu bir evin bahçesine attığı belirlenen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olay saat 02.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yenikaraman Mahallesi'nde meydana geldi. Kısıtlama saatlerinde devriye gezen bekçiler, şüphelendikleri 2 kişiyi durdurarak kimliklerini sordu. Şüpheliler Atakan A. ve Sefa Ç., kimliklerinin yanlarında olmadığını belirtti. Bekçilerin üst araması yapmak istemeleri üzerine kaçmaya başlayan şüpheliler, üzerlerinde bulunan uyuşturucuyu bir evin bahçesine attı. 2 şüpheli kısa sürede yakalanırken, attıkları belirlenen uyuşturucu da evin bahçesinde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilere ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten cezai işlem uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet İNAN