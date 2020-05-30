Kısıtlamayı hiçe sayıp ehliyetsiz yola çıktı
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Kısıtlamayı hiçe sayıp ehliyetsiz yola çıktı

- Kısıtlamayı hiçe sayıp ehliyetsiz yola çıktı Avcılar E-5 karayolundaki denetimler havadan görüntülendi Kısıtlamayı delen sürücüye ceza kesildi Korona virüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri E-5 Karayolunda denetim yaptı.

30.05.2020 14:37 | Son Güncelleme: 30.05.2020 14:44

- Kısıtlamayı hiçe sayıp ehliyetsiz yola çıktı

Avcılar E-5 karayolundaki denetimler havadan görüntülendi

Kısıtlamayı delen sürücüye ceza kesildi

İSTANBUL - Korona virüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri E-5 Karayolunda denetim yaptı. Denetim esnasında hem ehliyeti olmayan, hem de sokağa çıkma kısıtlamasını delen sürücüye ise ceza kesildi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 2 gün sokağa çıkma yasağı uygulandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, de E-5 Karayolu Avcılar Köprüsü altında gün boyu denetim yaptı. Gerçekleştirilen uygulamada trafik polisleri araç sahiplerinin sokağa çıkma yasağı ile ilgili belgeleri ve ehliyet kontrollerini yaptı. Bu esnasında sokağa çıkma yasağını delen sürücülere ceza yağdı. Uygulamada çevrilen hem ehliyeti olmayan ve yoklama kaçağı olan bir sürücüye ise ceza yazıldı.

Kısıtlamayı hiçe sayıp ehliyetsiz yola çıktı

Kaynak: İHA

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