Kısıtlamayı hiçe sayıp eğlence düzenlediler

Beyoğlu'nda kısıtlamayı hiçe sayıp, kapasitesinin üzerinde müşteri alan 3 ayrı işyerine polis ekipleri baskın düzenledi.

Beyoğlu'nda kısıtlamayı hiçe sayıp, kapasitesinin üzerinde müşteri alan 3 ayrı işyerine polis ekipleri baskın düzenledi. Baskında 27 şahsa toplamda 97 bin 555 lira idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu'nda korona virüs tedbirleri kapsamında dün gece 3 ayrı işletmeye baskın gerçekleştirdi. Kapalı olması gereken saatlerde işletmelerde bulunan 27 şahsa toplamda 93 bin 555 lira idari para cezası uygulandı. Aynı zamanda, ruhsatları ve izin belgeleri olmadan canlı müzik yapıldığı, TAPDK belgesi olmadan alkol sunumu yapan ve kapasitesinin üzerinde müşteri aldığı tespit edilen işletmeler zabıta ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı