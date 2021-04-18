Kısıtlamayı fırsata çevirdiler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kısıtlamayı fırsata çevirdiler

Kısıtlamayı fırsata çevirdiler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eskişehir'de araç duraklamasının pek mümkün olmadığı caddelerde oturan vatandaşlar, ev taşımak için kısıtlama günlerini tercih ediyor.

Eskişehir'de araç duraklamasının pek mümkün olmadığı caddelerde oturan vatandaşlar, ev taşımak için kısıtlama günlerini tercih ediyor.

Pandemi tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanan gün ve saatlerde ev taşıyacak olanların ilgili yerlere bildirerek taşınma izni alması gerekiyor. İznini alan vatandaşlar cadde ve sokakların boş olduğu günleri taşınmak için seçiyor. Yoğun caddelerde nakliye kamyonu ve asansörünün yolun bir kısmını kapatmasından dolayı kısıtlama harici zamanlarda taşınamayan vatandaşlar, kısıtlamaları fırsata çeviriyor. Caddelerin boş olduğu kısıtlama saatleri içerisinde evlerinin önüne rahatça nakliye kamyonu ve asansörü durabildiği için taşınmak hafta sonu daha çok tercih ediliyor. Şehir merkezindeki işlek caddelerde ev taşımak için kısıtlama saatleri vatandaşlara rahatlık sağladı. - ESKİŞEHİR

Kısıtlamayı fırsata çevirdiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mustafa Destici Yıldırım Akbulut
Magazin Hadise Müjde Ar Mehtap Ar Demet Akalın
Spor Ersun Yanal Gökhan Gönül Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kısıtlamayı fırsata çevirdiler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.4.2021 14:10:45. #1.14#

title