Kısıtlamayı fırsat bilip üniversiteye dadandılar
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Kısıtlamayı fırsat bilip üniversiteye dadandılar

Kısıtlamayı fırsat bilip üniversiteye dadandılar
04.05.2020 13:58 | Son Güncelleme: 04.05.2020 14:01

Kısıtlamayı fırsat bilip üniversiteye dadandılar.

Kısıtlamayı fırsat bilip üniversiteye dadandılar... Üniversiteden el arabasıyla klima çaldılar

3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen hırsızlar, Ziraat Fakültesi çiftlik alanındaki depodan 8 atık klima ünitesini el arabasıyla çaldı

3 gece üst üste depoya gelen hırsızlar, 7 klima ünitesini ise dışarıda bıraktı

ANTALYA - Antalya'da 3 hırsız, Akdeniz ÜniversitesiZiraat Fakültesi çiftlik alanındaki depodan 3 gün üste üstte el arabasıyla 8 hurda klima ünitesini çaldı, 7'sini ise yolda bıraktı.

Edinilen bilgiye göre olay, AÜ Ziraat Fakültesi çiftlik bölgesindeki depoda meydana geldi. Sabah saatlerinde atık malzemelerin biriktirildiği depoya gelen görevliler, 8 atık klima ünitesinin yerinde olmadığını farketti. Depo etrafında inceleme yapan görevliler, arka bölümde metal saçların kaldırıldığını ve etrafta klimaların olduğunu gördü. Bunun üzerine görevliler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler yaptıkları incelemede 3 hırsızın metal saçı kaldırıp, klima ünitelerini dışarıya çıkardığını belirledi. Hırsızların buradan el arabasına yükledikleri klimaları önce çiftliğinin dikenli telinden dışarı çıkardı, daha sonra yaklaşık 300 metre taşıyarak üniversite yerleşkesinin dış tel örgüsüne ulaştırdı.

"El arabasıyla taşımışlar"

3 hırsız buradan tel örgüleri kesip 8 klima ünitesini Hürriyet Caddesine çıkardı. Hırsızların bu şekilde sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 3 gece gelerek olayı gerçekleştirdiği tespit edildi. Hırsızların depodan çıkardıkları 7 klimayı ise el arabası ile dışarıda bıraktıkları görüldü. Olay yeri inceleme ekipleri bırakılan klima üniteleri üzerinde parmak izi incelemesi yaptı. Polis hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Kısıtlamayı fırsat bilip üniversiteye dadandılar

Kaynak: İHA

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