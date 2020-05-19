Kısıtlamayı fırsat bilen ve 1 saatte 5 dükkan soyan hırsızlar cezaevinde
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Kısıtlamayı fırsat bilen ve 1 saatte 5 dükkan soyan hırsızlar cezaevinde

Bursa'da, sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek 1 saatte 5 farklı iş yerine giren ve 8 sadaka kutusu, 10 bin lira para ve toplam 30 bin lira değerinde 2 motosiklet çalan 3 hırsız, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kısıtlamayı fırsat bilen ve 1 saatte 5 dükkan soyan hırsızlar cezaevinde
19.05.2020 12:10 | Son Güncelleme: 19.05.2020 12:10

Bursa'da, sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek 1 saatte 5 farklı iş yerine giren ve 8 sadaka kutusu, 10 bin lira para ve toplam 30 bin lira değerinde 2 motosiklet çalan 3 hırsız, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 10 Mayıs günü sabaha karşı merkez Osmangazi İlçesi Tahtakale Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma yasağı kapsamında cadde üzerinde 3 hırsız kapalı olan iş yerlerini gözlemleyerek kokoreç dükkanının önüne geldi. Bir süre etrafına bakarak caddeyi kontrol eden ve iş yerini kapısını açarak içeriye girdi. 10 dakika içerisinde kokoreç dükkanında bulunan 30 bin lira değerindeki motosiklet ile 2 adet sadaka kutusunu çaldı. Kokoreç dükkanından çıktıktan sonra cadde üzerinde bulunan başka bir iş yerine giden hırsızlar daha sonra burada hırsızlık yaptı. Rahat tavırları kameralara yansıyan hırsızlar dükkandan çıktıktan sonra kayıplara karıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan araştırmalarda 1 saat içinde 5 tane iş yerinde toplam 8 adet sadaka kutusu, para bozmak için kasadaki paraları ve kokoreç dükkanından 2 adet motosikleti çalındığını belirledi. İş yerlerinde ve güvenlik kameralarında inceleme yapan ekipler, hırsızların Y.S., A.K. ve H.K. olduğunu belirleyerek çalışma başlattı.

3 hırsızda tutuklanarak cezaevine gönderildi

Olayın ardından 3 hırsızı yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Y.S., A.K. ve H.K.'yı kıskıvrak yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye çıkartılan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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