Kısıtlamayı fırsat bildiler, büfeyi soyarken kameraya yakalandılar
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Kısıtlamayı fırsat bildiler, büfeyi soyarken kameraya yakalandılar

İhlas Haber Ajansı / NURHAN İÇMEZ - Haberler | 3. Sayfa

- Kısıtlamayı fırsat bildiler, büfeyi soyarken kameraya yakalandılar Tokat'ta kısıtlamayı fırsat bilerek büfeden sigara ile para çalan hırsızlar önce güvenlik kameralarına sonra polise yakalandı.

- Kısıtlamayı fırsat bildiler, büfeyi soyarken kameraya yakalandılar

TOKAT - Tokat'ta kısıtlamayı fırsat bilerek büfeden sigara ile para çalan hırsızlar önce güvenlik kameralarına sonra polise yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Yeşilırmak kenarındaki büfelerin kısıtlamadan dolayı kapalı olmasını fırsat bilen hırsızlar soygun yaptı. Büfenin kapısını kilidini kırarak açan iki hırsız 256 paket sigara ile bir miktar parayı çalarak kaçtı. Terminalde devriye görevi yapan polis ekipleri hırsızları şüpheli hareketlerinden fark ederek yakaladı. Yapılan aramada çalınan sigaralar ele geçirilirken çalınan bin liranın bir kısmını harcandığı tespit edildi. R.Y ile B.D isimli iki şahsın il dışından Tokat'a geldikleri, sabıka kayıtları bulunduğu öğrenildi. Polis merkezinde ifadeleri alınan hırsızların adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.

Soyulduklarını polisten öğrendiler

İşyeri çalışanlarından Hamza Daldal, yaşanan hırsızlık olayını polis ekiplerinden öğrendiklerini söyledi. Kısıtlama dolayısı ile büfenin kapalı olduğunu belirten Daldal, "Kısıtlamayı fırsat bilerek hırsızlık yapmışlar. Bizde akşam öğrendik olayı. Sağolsun polisler bizim yerimize dikkat etmişler, yakalamışlar" dedi.

Kısıtlamayı fırsat bildiler, büfeyi soyarken kameraya yakalandılar
Kısıtlamayı fırsat bildiler, büfeyi soyarken kameraya yakalandılar
Kısıtlamayı fırsat bildiler, büfeyi soyarken kameraya yakalandılar
Kısıtlamayı fırsat bildiler, büfeyi soyarken kameraya yakalandılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NURHAN İÇMEZ

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