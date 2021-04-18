Kısıtlamayı dinlemeyen vatandaşlar sokaklara akın etti

Kısıtlamayı dinlemeyen vatandaşlar sokaklara akın etti Bursa'nın Yıldırım ilçesinde vatandaşlar havanın kötü olmasına ve korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen caddelere sokaklara akın etti.

Kısıtlamayı dinlemeyen vatandaşlar sokaklara akın etti

BURSA - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde vatandaşlar havanın kötü olmasına ve korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen caddelere sokaklara akın etti. Bazı vatandaşların maskesiz olduğu ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı görülürken, bazı vatandaşlar da çocuklarıyla gezmeye devam etti. Korona tedbirlerine ve kısıtlamayı hiçe sayan vatandaşlar yok artık dedirtti. 58 saat uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen caddeler, sokaklar ve alışveriş yerleri taştı. Bazı vatandaşlar maskesiz dolaşırken, ekipler anons ederek vatandaşları uyardığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERCAN VARDAR