Kısıtlamayı dinlemeyen vatandaşlar sokaklara akın etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kısıtlamayı dinlemeyen vatandaşlar sokaklara akın etti

İhlas Haber Ajansı / ERCAN VARDAR - Haberler | Yaşam

Kısıtlamayı dinlemeyen vatandaşlar sokaklara akın etti Bursa'nın Yıldırım ilçesinde vatandaşlar havanın kötü olmasına ve korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen caddelere sokaklara akın etti.

Bakanlık, 'güvensiz' olarak tespit edilen 41 maske markasını yayınladı
Bakanlık, 'güvensiz' olarak tespit edilen 41 maske markasını yayınladı
Adana Demirspor maçında sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen tribünler doldu, maskesiz tezahürat yapıldı!
Adana Demirspor maçında sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen tribünler doldu, maskesiz tezahürat yapıldı!

Kısıtlamayı dinlemeyen vatandaşlar sokaklara akın etti

BURSA - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde vatandaşlar havanın kötü olmasına ve korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen caddelere sokaklara akın etti. Bazı vatandaşların maskesiz olduğu ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı görülürken, bazı vatandaşlar da çocuklarıyla gezmeye devam etti. Korona tedbirlerine ve kısıtlamayı hiçe sayan vatandaşlar yok artık dedirtti. 58 saat uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen caddeler, sokaklar ve alışveriş yerleri taştı. Bazı vatandaşlar maskesiz dolaşırken, ekipler anons ederek vatandaşları uyardığı görüldü.

Kısıtlamayı dinlemeyen vatandaşlar sokaklara akın etti
Kısıtlamayı dinlemeyen vatandaşlar sokaklara akın etti
Kısıtlamayı dinlemeyen vatandaşlar sokaklara akın etti
Kısıtlamayı dinlemeyen vatandaşlar sokaklara akın etti
Kısıtlamayı dinlemeyen vatandaşlar sokaklara akın etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERCAN VARDAR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Faik Öztrak Nikos Dendias Süleyman Soylu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Burak Deniz Ebru Gündeş Burak Sergen Demet Akalın
Spor Muslera Mesut Özil Ryan Babel Sergen Yalçın Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kısıtlamayı dinlemeyen vatandaşlar sokaklara akın etti
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.4.2021 16:38:27. #1.14#

title