Kısıtlamayı dinlemeyen çocuklar kapı kapı dolaşıp şeker topladı
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde çocuklar, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak kapı kapı dolaşıp şeker topladı.
24.05.2020 14:45 | Son Güncelleme: 24.05.2020 14:53
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde çocuklar, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak kapı kapı dolaşıp şeker topladı.
Bismil'de Ramazan Bayramı'nın ilk günüde korona virüs salgını nedeniyle dışarı çıkma kısıtlamasından dolayı yetişkinler bayramı evlerinde geçirirken, çocuklar kısıtlamaya uymayarak ev ev dolaşarak bayramı kutlayıp şeker topladı. İlçe merkezinde ana cadde sessizliğe bürünürken, sokak aralarında çocuklar ev ev dolaşarak bayramı kutladı. Polis ekiplerinin anonslarla uyarmasına rağmen çocuklar dolaşmaya devam etti. - DİYARBAKIR
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Kaynak: İHA