Kısıtlamayı delip hırsızlık yaptı, kovalamaca sonunda yakalandı
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Motosiklet, Antalya, Polis, 3. Sayfa, Haber

Kısıtlamayı delip hırsızlık yaptı, kovalamaca sonunda yakalandı

Kısıtlamayı delip hırsızlık yaptı, kovalamaca sonunda yakalandı Antalya'da mahalle arasındaki bir evin önünden motosiklet çaldığı iddia edilen şüpheliyi polis kovalamaca sonucu yakaladı.

24.04.2020 16:52 | Son Güncelleme: 24.04.2020 16:53
Kısıtlamayı delip hırsızlık yaptı, kovalamaca sonunda yakalandı

Kısıtlamayı delip hırsızlık yaptı, kovalamaca sonunda yakalandı

ANTALYA - Antalya'da mahalle arasındaki bir evin önünden motosiklet çaldığı iddia edilen şüpheliyi polis kovalamaca sonucu yakaladı. 17 yaşındaki çocuğa, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 lira da cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 14.30 sırasında Kepez ilçesi Baraj Mahallesinden motosikletle çıkan bir genci gören polis ekipleri 'Dur' uyarısı yaptı. Uyarıyı dikkate almayan motosikletli şüpheli elindeki poşeti yere atıp, hızla kaçmaya başladı. Polisin kendisini takip ettiğini gören şüpheli, Hasan Polatkan Caddesi üzerinde motosikleti bırakıp, ara sokaklara kaçtı. Polis kovalamaca sonucu şüpheliyi 5402 Sokak içerisinde yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli ekip aracına bindirildi. Şüphelinin attığı poşetin içinde 5 adet çakmak gazı kutusu olduğu görüldü.17 yaşındaki O.Y., polise, "Sanayide çalışıyorum ben ağır vasıtada. Arkadaşımın yanına gittim" dedi.

Yapılan araştırmada O.Y.'nin motosikleti Baraj Mahallesindeki bir evin önünden çaldığı belirlendi.

Şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği içinde 3 bin 150 lira cezai işlem uygulanacağı bildirildi. Motosiklet ise çekici yardımıyla otoparka çekildi. Sahibinin mesai bitiminde teslim alacağı belirtildi.

Kısıtlamayı delip hırsızlık yaptı, kovalamaca sonunda yakalandı

Kaynak: İHA

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